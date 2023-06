Politie onderschatte kritiek op promotie van veroordeelde agent: ‘Heftige emoties doen pijn’

Met video Is de wolf in Nederland een vloek of een zegen? ‘Het is een ordinair roofdier’

In de AD Play-serie Shula door stad en land onderzoekt programmamaker Shula Tas de ‘culturele kloof’. Ze reisde door het land om te proberen te begrijpen hoe het kan dat zij, vanuit haar Amsterdamse randstedelijke bubbel, zo anders naar maatschappelijke kwesties kijkt dan haar medelanders. Kunnen we elkaar iets beter begrijpen? Of blijven we hopeloos verdeeld? In de tweede aflevering ontmoet ze schapenboer Boudewijn Kooijman uit het Limburgse Bergen.