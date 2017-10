Politie onderzoekt dood 1-jarig kind uit Hengelo

'Celstraf voor appen achter het stuur'

7:05 Justitie wil smartphonegebruik in de auto strenger kunnen bestraffen, nu het aantal verkeersdoden en -ongelukken na een jarenlange daling weer stijgt. In Den Haag is een wetsvoorstel in de maak waarin het begrip 'roekeloosheid' een nieuwe definitie krijgt, meldt Trouw. ,,Daar weegt appen tijdens het rijden ook in mee'', zegt een woordvoerder van het ministerie.