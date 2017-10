Politie onderzoekt gevonden kledingstuk, 'zeer waarschijnlijk van Anne'

Update ME gaat zoekactie naar Anne Faber ondersteunen

15:58 De ME gaat vanmiddag om 17.00 in linie zoeken in het gebied waar gisteravond kleren die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber werden gevonden. De politie doet dat om uit te sluiten dat Anne hier niet ligt, zegt een woordvoerder. De aangetroffen kleding is inmiddels voor DNA-onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht.