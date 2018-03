Politie onderzoekt kruizen op bouwgrond moskee in Enschede

Aanhangers van de anti-islambeweging Pegida plaatsten de kruizen gisteren op de locatie van de te bouwen moskee. De kruizen staan volgens de organisatie voor de mensen die 'zijn vermoord in Manchester, Brussel, Londen, Barcelona, Stockholm, Berlijn, Parijs' tijdens aanslagen. ,,Hier ziet u waartoe de islam in staat is'', zegt een stem die namens Pegida spreekt in een filmpje op Facebook en TWitter.



De kruizen zijn inmiddels op last van de gemeente Enschede weer verwijderd. In november voerde Pegida ook al actie tegen de komst van de moskee. Een Pegida-lid in priesterkleding besmeurde toen een kruis met varkensbloed. Burgemeester Onno van Veldhuizen noemde de actie 'walgelijk' en 'Ku Klux Klan-achtig'.