Politie onderzoekt of agent die zelfmoord pleegde gepest werd

,,Mogelijk zou er sprake van pesterijen zijn geweest. Er waren al twee gesprekken over geweest”, stelt de woordvoerder. Die waren ‘kort op elkaar’. Volgens hem zou er nog een gesprek over het pesten gepland staan. Nog voor dat gesprek kon plaatshebben is de 31-jarige politieman uit Driebergen, die werkte als digitaal expert, overleden. Dat gebeurde op 19 december jongstleden.

De zegsman zegt dat de politie altijd ‘scherp’ is op pesterijen. De Ondernemingsraad (OR) van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie dringt in NRC aan op een ‘gedegen onderzoek’. De agent meldde zich op 9 december bij de OR vanwege een ‘arbeidsincident’. OR-voorzitter Ali Yentür zegt dat de agent toen in contact is gebracht met de vakbond. ,,De OR is zeer geschokt door het plotseling overlijden.”