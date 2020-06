Politie onderzoekt of Maddie-verdachte link heeft met 25 jaar oude verdwijning Jaïr (7)

Het coldcaseteam van de politie Den Haag onderzoekt of de Duitse man die wordt verdacht van moord op de Britse peuter Madeleine (Maddie) McCann ook gelinkt kan worden aan de verdwijning van Jaïr Soares (7) in Monster.

,,Wij nemen hierover contact op met onze Duitse collega’s en bekijken of er een eventueel verband bestaat’’, stelt de politie in een korte verklaring. De 43-jarige Duitser Christiaan Brückner wordt sinds een week verdacht van moord op de Britse peuter die in 2007 verdween uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz, toen haar ouders uit eten waren. De man zit momenteel in een Duitse cel voor verkrachting van een 72-jarige vrouw.

Brückner wordt inmiddels ook in verband gebracht met de moord op de Duitse tiener Carola Titze in het Belgische De Haan en de verdwijning van het 6-jarige Duitse jongetje René Hassee in Portugal, beide in 1996.

Soares

Het 7-jarige Rotterdamse jongetje Jaïr Soares verdwijnt op 4 augustus 1995 als hij samen met zijn ouders, zijn één jaar oudere broer, een vriendin van zijn ouders en haar dochtertje het strand van Monster in Westland heeft bezocht. Als hij met zijn ouders een patatje heeft gegeten bij de strandtent gaat hij buiten spelen. Daar blijkt hij even later te zijn verdwenen.

Rechercheur Leo Simais van het Haagse coldcaseteam dat de mysterieuze verdwijning onderzoekt, sprak vorig jaar van een uitzonderlijke zaak. ,,Er is in 1995, in 2010 en 2011 intensief naar Jaïr gezocht, maar we hebben nooit iets gevonden. Geen kledingstuk, geen sleepsporen; niets. Dat maak je niet vaak mee. Hij lijkt echt van de aardbodem verdwenen.’’

De politie hield er toen ook al rekening mee dat het Rotterdamse jongetje zou zijn meegenomen en vermoord.

De familie van Jaïr wil niet reageren op het nieuws.