Politie onderzoekt twee doden in woning Velserbroek

Moeder vermagerd jongetje eerder veroordeeld voor kin­der­mis­han­de­ling

23 januari De moeder van het 7-jarige jongetje dat eind juli vorig jaar sterk vermagerd werd gevonden op een camping bij Winterswijk, is in Duitsland eerder veroordeeld voor kindermishandeling. Dat bleek dinsdag in de tweede pro-formazitting in de zaak tegen de moeder én vader, die beiden niet aanwezig waren.