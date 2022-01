Politie ontruimt groot illegaal feest in het bos bij Openluchtmuseum in Arnhem

De feestvierders hadden zich op verschillende plekken in Arnhem verzameld om samen te komen in het bos. Zo kwamen groepen bijeen op de carpoolplaats aan de Europaweg, Moscowa en op de parkeerplaats van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden aan de Schelmseweg.

Vanaf daar trokken de jongeren te voet of op de fiets naar de feestplek in het bos. De politie kon vannacht nog niet zeggen over hoeveel feestgangers zich in het bos bevonden. Nadat de politie had ingegrepen, viel de groep uiteen.