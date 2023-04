Politie ontruimt universiteitsgebouw Groningen, actievoerders willen dat ontslagen docent terugkomt

De politie heeft de actievoerders van Occupy RUG een voor een het gebouw uitgehaald. Sommigen liepen met de agenten mee, anderen lieten zich door hen over de grond naar buiten slepen, onder luid gejoel van medestanders. Eerder verzocht de RUG de actievoerders het gebouw te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. ‘We hebben de demonstranten aangegeven dat ze niet bij ons kunnen overnachten’, zo meldt de universiteit op Twitter. ‘Omdat ze geen toestemming hadden om in het gebouw te blijven, zag de RUG zich genoodzaakt politieondersteuning te vragen.’

Academiegebouw was eerder al bezet

In maart was het Academiegebouw ook al toneel van een bezetting door dezelfde groep. De studenten willen dat de ontslagen docent Susanne Täuber mag terugkomen. De universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde zou de RUG moeten verlaten, omdat ze zich kritisch uitliet over de universiteit. Ze zou ontslagen zijn, omdat ze zich uitsprak tegen discriminatie op de universiteit. Volgens de RUG was echter een vertrouwensbreuk ontstaan.

Verder stellen de actievoerders eisen over de verbetering van de sociale veiligheid aan de universiteit. De RUG en de actievoerders kwamen in maart tot een gezamenlijke verklaring over dit onderwerp, dinsdag werd er verder gepraat. Volgens Occupy RUG kwam de universiteit tijdens het gesprek niet tegemoet aan hun eisen. Het universiteitsbestuur liet weten het jammer te vinden ‘dat het niet gelukt is om gezamenlijk een open en constructieve dialoog te voeren over het verder verbeteren van de sociale veiligheid’.

Niet in gesprek

Over de eis van de studenten, dat Täubers ontslag moet worden teruggedraaid, willen de bestuurders niet met de groep in gesprek. ‘Op basis van de privacywetgeving en de gedragscodes waar onze universiteit zich aan houdt, willen en kunnen wij niet over individuele situaties van studenten of medewerkers spreken’, laten ze in een verklaring weten.

Het bestuur van de universiteit zegt ervoor open te staan ‘om het gesprek weer te vervolgen’ en voegt eraan toe dat het ook in gesprek is met ‘de democratisch gekozen studenten en medewerkers van de Universiteitsraad en studentenvertegenwoordigers’.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: