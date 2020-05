Politie pakt 24 verdachten op van Whatsappfraude

Slachtoffers van Whatsappfraude kunnen sinds 30 april via internet aangifte doen op politie.nl. Whatsappfraude wordt ook ‘vriend-in-noodfraude’ genoemd. Een slachtoffer wordt benaderd door iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Deze persoon zegt dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Of soms komt het bericht zelfs van het nummer van de bekende zelf, die later blijkt te zijn gehackt. Het slachtoffer wordt direct gevraagd om één of meer rekeningen te betalen omdat de bekende zelf even niet bij de bankrekening kan. Meestal wordt pas later duidelijk dat het om oplichting gaat, zegt de politie. Slachtoffers hebben dan vaak al ‘meerdere rekeningen’ betaald.



Dergelijke fraude gebeurt het vaakst via WhatsApp, maar komt ook voor via e-mail, SMS en andere sociale media als Snapchat en Telegram.