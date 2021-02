Politie pakte bijna deze topcrimineel op in de veronderstelling dat het Taghi was

De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna per ongeluk de Ierse topgangster Daniel Kinahan laten arresteren. De politie was ervan overtuigd dat het om Ridouan Taghi ging.

Dat bevestigen verschillende politiebronnen aan deze site. De Nederlandse politie vroeg de politie in Dubai om de man te arresteren. Die weigerde, omdat de met pet en bril vermomde man niet genoeg op Taghi leek. De bijna-aanhouding vond plaats tijdens de omstreden observatie van twee Amsterdamse advocaten in juni 2019, die deze site vorig jaar onthulde. Daarmee is Nederland een blunder bespaard gebleven. De politie in Dubai herkende de man als Daniel Kinahan, de vermeende leider van het Ierse Kinahan-kartel. Hij wordt beschouwd als één van Europa’s grootste gangsters.

Dat bijna Kinahan in de boeien was geslagen, is inmiddels breed bekend bij de politie, zo bevestigen meerdere bronnen rond het onderzoek. Toch liet de politie zijn naam weg in een proces-verbaal over de schaduwoperatie, dat op last van de rechter moest worden opgesteld nadat deze site had onthuld dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef waren gevolgd.

Advocaat Leon van Kleef ergert zich aan de opstelling van politie en Openbaar Ministerie, die volgens hem mondjesmaat informatie prijsgeven over de schaduwoperatie. ,,Het is de hoogste tijd dat het OM nu eens echt volledige opening van zaken geeft en verantwoordelijkheid neemt in plaats van halve verbalen presenteren en verder vertragen. Als men zo flink is om twee Nederlandse advocaten stelselmatig te laten observeren in Dubai, neem dan ook je verantwoordelijkheid en kom het voor de rechter volledig uitleggen.”

