Politie publiceert beelden van aanval met molotovcocktail bij huis Groningse journalist

videoDe politie heeft herkenbare beelden gedeeld van de aanslag met molotovcocktails in en tegen het huis van journalist Willem Groeneveld in Groningen. De politie deelt de beelden zo snel na het incident omdat ze dit als ‘zeer ernstig’ aanmerkt, aldus een woordvoerster.

De politie gaf eerder al aan het incident hoog op te nemen, en hoopt nu met het delen van de beelden de daders zo snel mogelijk te pakken. De verdachten zijn twee witte mannen in de leeftijd tussen de 25 en 40 jaar.

Op de beelden is te zien hoe een man afgelopen nacht met een hoodie en zonnebril op zijn hoofd eerst door de tuin loopt. Kort daarna keert hij terug met een andere man die een jas lijkt te dragen. In zijn handen houdt de tweede man twee flessen vast, die lijken op molotovcocktails. De eerste man heeft inmiddels zijn hoofd bedekt en zijn zonnebril op zijn neus gezet.

Andere beelden tonen vervolgens hoe de twee onbekenden een trap oplopen die eindigt bij een deur. Er is ook geluid te horen. De twee mannen fluisteren naar elkaar terwijl ze twee molotovcocktails aansteken. De beelden eindigen wanneer het erop lijkt dat een van de twee die tegen de deur probeert te gooien.

Van de ene verdachte is het hele gezicht duidelijk herkenbaar te zien, hij draagt een donkerkleurige jas met capuchon. De andere verdachte draagt een bivakmuts en een vermoedelijk blauwe trui met 07 en Superdry erop.

Videodeurbel

Groeneveld bevestigt dat de beelden zijn gemaakt met zijn videodeurbel. Veel wil hij niet kwijt over het voorval. ,,Ik heb een dagje vrij genomen. Ik heb vannacht maar een uurtje geslapen door de hectiek en ik word overspoeld met telefoontjes", aldus de journalist van het Groningse stadsblog Sikkom.

Het motief van de daders is onbekend. Woordvoerder Evert van Dijk van de NDC mediagroep laat weten dat ze geen idee hebben in welke hoek ze het moeten zoeken, maar hij is blij met de beelden. ,,Vooral omdat ze er zo duidelijk op staan. Zo kunnen ze zo snel mogelijk gevonden worden en komen we meer te weten over de reden hierachter.”

Over de aanleiding wilde de politie eerder niet speculeren. ,,Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.” Volgens Dagblad van het Noorden werden eerder adresgegevens van Groeneveld op internet gedeeld. Het is niet duidelijk of het incident hiermee samenhangt.

Vorige week zei Groeneveld in een interview met Villamedia, website over journalistiek, dat hij vaker over zijn schouder kijkt als hij door de stad loopt. Hij kreeg al eerder te maken met intimidaties en bedreigingen en zijn ruiten werden al eens ingegooid. Dat zou te maken hebben met publicaties van zijn hand.

Burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen laat weten dat er alles aan gedaan wordt om de ‘daders snel te pakken'. „Het lijkt erop dat dit een gerichte aanval is op een journalist en dat raakt ons allemaal.”

Motief

De molotovcocktails werden door het raam van de voordeur van de bovenwoning gegooid. Afgelopen nacht werden Groeneveld en zijn vriendin wakker door brand in de woning. Zij wisten zelf het vuur te doven en raakten niet gewond. Ze waren erg geschrokken maar bleven ongedeerd. Ook voor de woning werd brandbaar materiaal aangetroffen. De politie werd rond 02.45 uur gealarmeerd.

De politie vraagt of het publiek de verdachten herkent of specifieke kledingstukken. ‘Zoals de handschoenen of de blauwe Superdry-trui? Of heeft u door de beelden in combinatie met andere opvallende zaken een vermoeden wie de verdachten zijn?’ Verder stelt de politie dat de mannen een damesfiets bij zich hadden, mogelijk elektrisch, met een rekje voorop.

Journalist Willem Groeneveld, oprichter en hoofdredacteur van Sikkom, publiceert stadsnieuws en stelt daarbij ook praktijken aan de kaak van woningverhuurders, die het niet zo nauw nemen met regels en wetten. De site is onderdeel van NDC mediagroep.

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, weet dat Groeneveld eerder te maken heeft gehad met ernstige bedreigingen.

