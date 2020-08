Politie rondom ‘gesloten’ Twentse super na opening afhaalpunt

De supermarktexploitant had voordat hij openging een bus voor zijn zaak neergezet. Hij zei dat hij dit had gedaan om te voorkomen dat handhavers de supermarkt zouden blokkeren. Onder applaus van omstanders werd de bus om 08.00 uur weggereden en ging de winkel open. Deze donderdagochtend zijn de broodjes afgebakken alsof het een dag is als elke andere. Klanten doen ‘gewoon’ boodschappen. Naast klanten en pers, is er een groep steunbetuigers aanwezig bij de supermarkt. Zo heeft protestgroep De Vrije Tukkers zich verzameld voor de supermarkt.

Politie en handhaving meldde zich ‘s ochtends ook bij de winkel. Berning moest zijn supermarkt voor 10.00 uur sluiten. De eigenaar weigerde in eerste instantie dat bevel, maar nét voor het ultimatum veld hij zich genoodzaakt om er wél gehoor aan te geven. Berning en Vrije Tukkers zijn binnen in de supermarkt, deur is gesloten. Hij wilde het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven. Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen, tevens burgemeester van Almelo, zei dat hij blij was dat er geen politiemacht ingezet hoefde te worden.

Een aantal minuten later ging de deur voorzichtig weer open. Niet voor klanten, maar om uit te leggen dat hij een nieuw bedrijf is gestart: Berning Pickup Point. ,,Er worden nu al bestellingen klaargemaakt. Mensen staan op de parkeerplaats, kunnen hun bestelling doorgeven aan het personeel en de medewerkers pakken de bestelling bij elkaar en dat kunnen de mensen hier voor de deur ophalen en afrekenen", legt Berning uit. Of dat mag? ,,Geen idee, maar er mag wel meer niet.” Een groep politieagenten en handhavers heeft zich nu rondom de supermarkt verzameld.

Gisteren werd hem persoonlijk de boodschap gebracht dat hij moest sluiting vanwege herhaaldelijke overtredingen van de coronamaatregelen. Berning kreeg de envelop buiten de supermarkt in zijn handen gedrukt door twee boa's en de woordvoerder van de veiligheidsregio, Ton Kamp, maar gooide hem na een pittige discussie op straat.

‘Vele malen gewaarschuwd’

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen had gezegd dat de veiligheidsregio Twente donderdag nog bestuursdwang zou gebruiken om Berning te dwingen zijn winkel te sluiten, mocht hij dat niet zelf doen. Volgens Gerritsen is Berning sinds begin april vele malen gewaarschuwd. Er zijn 18 overtredingen van de coronaregels in zijn supermarkt geconstateerd. ,,Hij heeft vier maanden lang niets gedaan. Hij maakt er een spelletje van en neemt daarmee ontzettend veel tijd van politie, boa’s, gemeente en GGD in beslag. Dat zou hij zelf niet moeten willen.”

Volgens Gerritsen is de winkelier steeds “lankmoedig en vriendelijk” benaderd. ,,Hij is vele malen gewezen op het maatschappelijk belang van de regels, die voor ons allemaal gelden.”

Het probleem is volgens de veiligheidsregio dat er in de winkel ‘met grote regelmaat’ meer mensen lopen dan volgens het vloeroppervlak zou mogen. ,,En dan gaat het niet om een incident van klanten die elkaar per ongeluk op te korte afstand passeren, het is er gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.”

Berning bestrijdt dat hij vaak is gewaarschuwd. Ook voldoet hij naar eigen zeggen aan alle coronarichtlijnen. Voor zover bekend is Berning de eerste supermarkt in Nederland die met een zo drastische maatregel wordt geconfronteerd. De ondernemer vertelde eerder al een boete van 50.000 euro te hebben gekregen. Hij zegt het slachtoffer te zijn van ‘incompetente boa’s en kortzichtigheid van de veiligheidsregio’.

Vanmorgen opende de supermarkteigenaar nog gewoon zijn deuren: