Politie schiet man neer bij aanhouding in Middelburg

Omwonenden hoorden één pistoolschot nadat de politie de voordeur van de man had ingebeukt. ,,Er waren twee hulpverleners bij de man op bezoek. Ze kwamen naar buiten en één van hen had een wond in zijn buik. De ander vroeg of ik een theedoek wilde halen", vertelt buurman Max. Intussen werd de politie gebeld en binnen no-time stond de straat vol met politiewagens en ambulances. De verpleegkundigen waren van Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg

Agenten drongen het huis binnen en schoten de man neer, vermoedelijk in zijn been. Max: ,,De bewoner woont hier al zo'n twee jaar. Hij is alleen en veroorzaakt al heel lang overlast. Onder meer door tot heel vroeg in de ochtend hard muziek te draaien.” Hij geeft ook aan dat de buurt twee jaar geleden werd gewaarschuwd voor de man. Max: ,,De wijkagent vertelde na zijn komst dat hij gevaarlijk was. Toch werd hij toch hier in onze straat gedumpt.”

Andere omwonenden bevestigen het verhaal van Max. Buurman Robert Hubert vertelt dat de man werd begeleid. ,,Hulpverleners kwamen regelmatig bij hem op bezoek.” Volgens deze buurman leek het de laatste tijd iets beter met hem te gaan. ,,De overlast was wat minder.” Wel viel het hem op dat de man zichzelf en zijn omgeving verwaarloosde. ,,Het onkruid stond heel hoog in zijn tuin. Daar deed niemand wat aan.” Voor hem is wel duidelijk dat de man niet terug kan keren naar de straat. ,,Tenzij hij meer begeleiding krijgt.”

Onderzoek

De politie was met een groot aantal eenheden, ook een politiehond, ter plaatse en de straat is afgezet. De gewonde is per ambulance afgevoerd. Ook de neergeschoten verdachte is afgevoerd naar het ziekenhuis. Voor de gewonden werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Rond het huis waar is geschoten staan schermen zodat de politie ongestoord onderzoek kan doen.

Burgemeester Harald Bergmann praat met omwonenden. De Rijksrecherche onderzoekt of de politie terecht heeft geschoten. Burgemeester Harald Bergmann is ook in de straat om met omwonenden te praten.