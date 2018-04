Politie schiet Tilburger (18) in zijn been in Goirle, ook man (19) uit Oirschot opgepakt

VIDEO + UPDATEOIRSCHOT/GOIRLE - De politie heeft woensdagnacht een verdachte neergeschoten op de Turnhoutsebaan, in het grensgebied bij Goirle. Het gaat om een 18-jarige Tilburger. Dat gebeurde na een achtervolging, die begon op een industrieterrein in Tilburg. Na urenlang zoeken werd een tweede verdachte opgepakt, een 19-jarige man uit Oirschot.

Volledig scherm De politie doet onderzoek op de plaats waar de verdachte is neergeschoten. © Toby de Kort

De twee mannen zaten in een busje dat op de Ringbaan West de aandacht trok van agenten. Het systeem dat nummerplaten registreert, zag dat er iets mis was. Ter hoogte van het industrieterrein bij Tilburg-Zuid volgde een achtervolging, via Ravels in België naar Goirle. De politie werkte daarbij samen met agenten uit België.



Ter hoogte van de Turnhoutsebaan in Goirle reed het busje een parallelweg op. Die liep echter dood, waardoor een politiewagen het busje kon rammen. Daarop vluchtten de twee inzittenden. Ze lieten hun busje achter. Daarin ligt in elk geval een motorvoertuig; iets dat lijkt op een scooter.

Volledig scherm Het busje waarin de verdachten reden. Binnen lag onder andere een motorvoertuig. © Toby de Kort Volledig scherm Er staan links markeringen op plaatsen waar bewijsmateriaal is gevonden. © Hein Eikenaar

Met spoed naar het ziekenhuis

De 18-jarige Tilburger werd tijdens de vlucht neergeschoten. Hoe vaak en waarom wil de politiewoordvoering niet kwijt. Dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De man werd geraakt in zijn been. Hij is behandeld door ambulancediensten en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn.

Een tweede verdachte wist aanvankelijk te ontkomen. Er is vannacht urenlang naar hem gezocht, onder andere met een helikopter en politiehonden. Na onderzoek kwam de politie erachter dat hij in Oirschot woonde. De 19-jarige man is rond 05.00 uur in zijn eigen huis opgepakt.

'Man op de weg liggen'

Het doodlopende weggetje waarin de auto zich klem reed, eindigt bij een woning. De bewoners daarvan werden iets voor 02.00 uur wakker van meerdere knallen. ,,Mijn vrouw maakte mij wakker'', zegt de bewoner. ,,Ik ben gaan kijken en zag een stuk of tien politiewagens met zwaailichten. En ik zag een man midden op de Turnhoutsebaan liggen, met allemaal politie om hem heen.''

Weg is nog dicht

De Turnhoutsebaan is donderdagochtend nog dicht voor onderzoek. Politie is onder andere aan het zoeken met honden en metaaldetectors, mogelijk om patronen op te sporen. Weg is dicht tussen rotonde bij de Poppelseweg en die bij Natuurpoort Roovertsche Leij.

Volledig scherm De politie zoekt met metaaldetectors. © Hein Eikenaar Volledig scherm Het witte busje vooraan is van de verdachten. De voertuigen erachter zijn van de politie. Op de weg ligt nog bloed van de neergeschoten verdachte. © Hein Eikenaar

Volledig scherm De politie doet met veel man onderzoek. © Toby de Kort