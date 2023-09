Politie sluit straat af na vondst 1200 cobra's in slaapkamer Groesbeekse woning, EOD is aanwezig

1200 cobra's

Opvallend: de brandweer is pas sinds 13.00 uur aanwezig in de buurt van het bewuste pand. Een van de brandweermannen stelt dat het gaat om een vuurwerkpartij van 75 kilo die is gevonden in een slaapkamer. ,,Er zitten 1200 cobra's tussen. Wat netjes in de verpakking zit, is niet zo spannend om af te voeren. Maar de rest laten we mooi liggen.”