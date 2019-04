Politie: te weinig materiaal voor betere forensische analyse kofferlijk

Dat meldt een woordvoerder aan deze redactie. ,,We hadden alleen de romp. Bij het vaststellen van de vermoedelijke leeftijd zijn juist het gebit en de schedel van groot belang. Maar die hadden we niet.’’



De politie bracht ook het vermoeden naar buiten dat de vrouw van wie de romp in de koffer gevonden werd de laatste paar weken van haar leven in Nederland verbleef, maar daarvoor vermoedelijk lange tijd in het buitenland was geweest. Ook bij die inschatting is het maar de vraag of die klopt: Zitman runde een kapsalon in Soest.