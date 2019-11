Politie tevreden na ‘mega-operatie’ rond Sint-intocht

,,Tot nu toe kunnen we tevreden zijn”, zegt Woelders, plaatsvervangend politiechef van de landelijke eenheid en één van de hoogste politiemensen van het land. ,,Uitgangspunt was een mooi en veilig feest, maar ook dat demonstranten van beide kanten hun mening konden uiten. Over de hele linie is dat aardig gelukt.” Hoewel de sfeer op diverse plekken grimmig was, bleven confrontaties en ongeregeldheden uit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorig jaar.