Politie toont beelden stenengooiers Venlo en relschoppers Amsterdam in Opsporing Verzocht

In Venlo werd een politieagent op zondagavond 24 januari het slachtoffer van een poging tot doodslag. Een groep jonge mannen maakte straatstenen los en gooiden die op de agent die wegreed in zijn politiewagen. De groep is op video vastgelegd terwijl ze de stenen naar de auto gooiden. Eén daarvan ging door de ruit aan de bijrijderskant en raakte de agent. Uit de beelden is te herleiden wie die steen gooide (zie foto hieronder).

Willem Woelders, Nationaal Commandant Corona, reageert in de tv-uitzending: ,,We willen dit soort mensen vinden en berechten. We willen tips krijgen, beelden krijgen, en de recherche onderzoek laten doen.’’

Volledig scherm Vier verdachten die worden gezocht voor hun bijdrage aan rellen in Amsterdam op 17 januari. © Opsporing Verzocht

Museumplein

Ook de beeltenissen van vier betrokkenen bij de heftige confrontatie tussen politie en demonstranten een week eerder in Amsterdam worden door de politie getoond. Het gaat om de verboden demonstratie op en rond het Museumplein op zondag 17 januari. De gezochte personen maakten zich schuldig aan geweldpleging, deels gericht tegen politiemensen.

Alle vier worden ze verdacht van openlijke geweldpleging tegen personen. De politie vraagt om tips over de gezochte mensen.

Volledig scherm Twee stenengooiers in Venlo. De omcirkelde persoon gooide de ruit in van de voorbijrijdende politieauto. © Opsporing Verzocht

Rellen

Dit weekend waren er op meerdere plaatsen, waaronder de omgeving van het station in Eindhoven en op het Museumplein in Amsterdam, veel mensen op de been waarbij het tot een confrontatie met politie en Mobiele Eenheid kwam. Ook werd er voor tonnen vernield, onder andere aan auto’s, gebouwen en bedrijfspanden. Gisteravond waren er voor de derde dag op rij op meerdere plekken opnieuw relschoppers actief, waaronder in Den Bosch. In Rotterdam liep het ook uit de hand en moest de politie een waarschuwingsschot lossen.

Vanavond is het opnieuw onrustig op verschillende plekken in Nederland, zoals in Rotterdam en in Amsterdam-Osdorp.

