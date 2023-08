Politie treft beestenboel aan in woning dode man in Terborg: ‘levensgevaarlijke’ rottweiler krijgt spuitje

Trekkerbe­stuur­der dodelijk ongeluk: ‘Ik heb de fietser niet geraakt en ben niet doorgere­den’

Hij heeft de fietser niet geraakt. Wel is hij uitgestapt om eerste hulp te verlenen. Dat zegt de bestuurder van de trekker die dinsdag betrokken was bij een dodelijk ongeval met een fietser in Wapenveld. Hij is woensdagochtend door de politie op vrije voeten gesteld.