Politie: verdachte uithalers zochten in beslag genomen partij cocaïne

Drie nachten achtereen hield de politie in het havengebied mensen aan. In de nacht van zaterdag van zondag zagen beveiligingsmedewerkers meerdere mannen op een bedrijventerrein aan de Finlandweg in Nieuwdorp en waarschuwden ze de politie.

Een jongen (15) en een man (23) uit Rotterdam werden aangehouden. Ook een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel die in een auto zat op de Binnendijk in Nieuw- en Sint Joosland is opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.