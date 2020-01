Politie verspreidt coldcasekalender onder gevangenen, dit jaar ook onder tbs’ers

Angela de Jong en Invictus Games in De Ochtend Show to go

16 januari Angela de Jong is vrijdag 17 januari te gast in De Ochtend Show to go. De AD-columnist schuift als vanouds aan om de tv-week door te nemen. Zo viel haar onder meer de ophef op over Op1-presentator Sander Schimmelpenninck die Yolanthe Cabau beledigde. Ook heeft ze het uitgebreid over de nieuwe presentatoren van het Talpa-programma Hart van Nederland en het laatste seizoen van de politieserie Smeris.