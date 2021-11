Recordaan­tal ‘uithalers’ opgepakt in Rotterdam­se haven, fors meer dan vorig jaar

Opsporingsdiensten hebben dit jaar al 452 aanhoudingen verricht in de Rotterdamse haven. Dat zijn er fors meer dan in 2020, toen er 349 aanhoudingen waren. Het gaat om zogeheten uithalers, die partijen drugs uit zeecontainers moeten veiligstellen. ,,Het probleem in de haven is groot’’, zegt een woordvoerder van het OM in Rotterdam.

19 november