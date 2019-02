Politie verstopt camera in skibox om automobilisten te betrappen

Video Tessa maakte een film over haar overleden vader: ‘Beste therapie ooit’

7:30 Ze was pas twaalf. En wat weet je nou eigenlijk van je ouders als je twaalf bent? Niet veel, besefte Tessa Moors. Zou ze haar vader na zijn dood daarom snel vergeten? Wist ze wel genoeg over de man die plots uit haar leven werd weggerukt? In een poging hem beter te leren kennen, maakte ze een film over hem met de herinneringen van anderen. Haar manier van rouwverwerking. ,,En het bleek betere therapie dan al die gesprekken met de psychiater bij elkaar.’’