Politie vindt 3800 liter lachgas in Maastricht: ‘Niet om te lachen’

Blonde vrouw ontvoert hond Mira in groene bestelwa­gen: baasje Karst uit Bennekom is radeloos

16 maart BENNEKOM - Een onbekende vrouw heeft dinsdagochtend in Bennekom hond Mira ontvoerd. Haar baasje Karst Jongsma (20) is radeloos. Hij hoopt tegen beter weten in dat het om een vergissing gaat. ,,Dit is uitzichtloos. Als ze Mira had willen terugbrengen, was dat allang gebeurd.’’