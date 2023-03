Politie vindt lichaam in Maas, net over Belgische grens: mogelijk moeder van jongetje wiens lichaam eerder al werd gevonden

Factcheck Is het vermogen van de allerrijk­sten onder Rutte met twee miljoen gestegen?

De VVD is een partij voor miljonairs, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Volgens hem is het gemiddelde vermogen van de rijkste groep mensen in ons land van 4 naar 6 miljoen euro gestegen sinds Mark Rutte aan de macht is. Dat klopt, zo blijkt uit onderzoek van het AD en de regionale kranten, Nieuwscheckers en Pointer.