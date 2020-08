Politie volgde advocaten in klopjacht op Taghi, advocatuur woedend

Weer grote groepen jongeren op de been, noodbevel van kracht in Kanalenei­land en politie verricht aanhoudin­gen

18 augustus Voor de vijfde nacht op rij zorgen grote groepen jongeren voor onrust in Utrecht. In de wijken Ondiep en Kanaleneiland zijn veel jongeren op de been. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven voor de omgeving van winkelcentrum Rijnbaan in Kanaleneiland. Daar zijn ook drie aanhoudingen verricht.