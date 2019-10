Politie waarschuwt: bloedprikbende slaat toe in heel het land

De bloedprikbende slaat in het hele land toe. In Utrecht waren al drie slachtoffers, maar nu blijkt ook een bejaarde in Eindhoven slachtoffer te zijn geworden. De politie denkt dat het daar niet bij blijft. ,,Ik verwacht dat er nog veel meer zaken bij komen.”

Nepverplegers die bij bejaarden bloed komen afnemen – en dat daadwerkelijk door middel van een vingerprik doen – zijn in Utrecht het gesprek van de dag. Ze hebben daar al drie slachtoffers gemaakt, met als buit bijna 3000 euro, een kluis en een rollator. Maar volgens Sibren van der Velden, landelijke projectleider-coördinator woninginbraak en heling bij de nationale politie, houdt het hierbij niet op.

,,We hebben niet te maken met een paar brutale jongeren, maar met een georganiseerde bende’’, zegt Van der Velden over deze nieuwe soort babbeltruc. De bloedprikdieven sloegen de laatste twee weken drie keer toe in Utrecht en in ieder geval één keer in Eindhoven. De bende heeft een hele nieuwe trend ontwikkeld, zegt politieman Van der Velden. Eentje waarbij de daders ‘wéér een grens overgaan’, omdat volgens hem de lichamelijke integriteit wordt aangetast door de afname van het bloed.

Buit achterhalen

De politie is alle zaken die op deze lijken nog aan het inventariseren. Van der Velden weet zeker dat vanuit het hele land meer zaken zullen volgen. Om te achterhalen waar de daders vandaan komen, probeert de politie de buit terug te vinden. Als ze erachter komen waar de spullen worden aangeboden, kunnen ze daar wellicht iets uit opmaken.

Ouderen hoeven volgens Van der Velden niet bang te zijn dat ze door potentiële daders worden gevolgd of in de gaten worden gehouden om erachter te komen of ze bij een apotheek of ziekenhuis lopen. Volgens de landelijke projectleider kiezen de criminelen de ouderen waarschijnlijk niet per specifiek geval uit. ,,Ze kiezen ouderen in het algemeen, omdat die goed van vertrouwen zijn en slecht zijn in het geven van signalementen.’’

Signalement

Op 14 en 20 oktober werden twee bejaarden in de Utrechtse wijk Overvecht beroofd. Later bleek ook iemand slachtoffer te zijn geworden in de wijk Kanaleneiland. De daders sloegen in wisselende samenstelling toe. Van een van de koppels is een signalement uitgegeven. Bij hen ging het om twee lichtgetinte jongedames tussen de 20 en 22 jaar oud, van zo’n 1.60 tot 1.65 meter lang, met halflang donker haar. Ze spraken accentloos Nederlands.