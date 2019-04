Politie zoekt doorrijder: 79-jarige vrouw met rollator zwaargewond bij aanrijding

Het ongeluk gebeurde iets voor elf uur op de Hamdijk in Breda. Toen de hulpdiensten met spoed ter plekke kwamen, zagen ze een vrouw bebloed op de grond liggen. Ze had een ernstige hoofdwond en was niet goed aanspreekbaar. De bejaarde vrouw werd vrijwel meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze onder meer haar heupen en een oogkas had gebroken. Ze had zo veel bloed verloren dat ze op de intensive care terechtkwam.