Politieagenten missen bocht en belanden met auto in sloot

Code geel Reddings­bri­ga­de waarschuwt voor onvoorspel­ba­re wind: ga niet het water op!

13:37 Op veel plekken is de dag onstuimig begonnen. Een zuidwestenwind zorgt in de kustprovincies voor stormachtig weer met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Er is grote kans op overlast en het KNMI heeft een code geel afgegeven. Mensen die op de camping staan wordt aangeraden alles goed vast te zetten. Aan de meeste stranden langs de kust is de rode vlag gehesen.