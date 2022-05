Politieauto botst op drachtig hert, twee babyhertjes overleefden de klap niet

Ouderwetse hemel­vaarts­druk­te: files rond outlets en trekpleis­ters

De ANWB meldt vandaag, op Hemelvaartsdag, een drukte van belang rond onder meer trekpleisters Walibi Holland in Biddinghuizen en de start van de Sleepbootdagen in Zwartsluis. Ook op de wegen rond de zogeheten fashion-outlets is het druk.

