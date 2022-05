Politieauto botst op drachtige ree, twee babyreeën overleefden de klap niet

Mogelijk komen meer moorden aan het licht dankzij nieuwe kansen voor forensisch artsen

In de toekomst komen er mogelijk meer moorden aan het licht dankzij een proef van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Forensisch artsen krijgen hierbij meer mogelijkheden om sterfgevallen uitgebreid te onderzoeken door de hulp van twee ziekenhuizen in te schakelen als de doodsoorzaak onduidelijk blijft. Dat is van belang ‘voor de nabestaanden, justitie en de gezondheidszorg’, aldus de NFI.

23 mei