Politiebaas: ‘Agenten mochten na oplopende spanning vrachtwagenchauffeur niet op motor controleren’

,,Iedereen mag, móet gecontroleerd kunnen worden als de situatie daar om vraagt. In dit geval was er in 2019 sprake van oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie. Verschillende collega’s maakten zich zorgen over zijn gedrag’’, zo zegt Westerbeke op de website van de politie. ,,Toen heeft de leiding van Team Verkeer de collega’s geadviseerd de controles van deze man niet meer per motor te doen, maar per auto. Dat werd als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega’s, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent.”