Politiebonden blokkeren ministerie uit woede over pensioenen

Honderden 'gele hesjes' op de been bij demonstra­tie in Maastricht

13:07 Honderden mensen uit binnen- en buitenland zijn afgekomen op een demonstratie van 'gele hesjes' in Maastricht. Ze lopen in optocht van het MVV-stadion naar het Plein 92, voorzien van spandoeken en vlaggen. Het is een afstand van zo'n 6 kilometer.