Politiechef Paauw direct terug van vakantie om onderzoek moord Wiersum

Paauw besloot meteen terug te komen vanuit de Verenigde Staten toen hij hoorde dat Wiersum was doodgeschoten. Volgens de zegsman werken tientallen rechercheurs momenteel aan de twee zaken. Alle capaciteit is ingezet en er is extra hulp van andere politie-eenheden achter de hand voor het geval zich nieuwe incidenten voordoen.

Voortvluchtig

Het onderzoek naar de liquidatie van advocaat Derk Wiersum is op dit moment in volle gang. De schutter is nog altijd voortvluchtig en de politie kan nog geen nieuwe ontwikkelingen melden. Inmiddels zijn camerabeelden veiliggesteld, is met tientallen getuigen gesproken en uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de buurt.