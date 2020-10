Politiecijfers: Na jaar slechts vier waarschuwingen en geen boetes voor dragen boerka

De vier waarschuwingen - in een bus, een trein, een gemeentehuis en het ziekenhuis - werden uitgedeeld kort na de invoering van de wet in augustus 2019. De laatste registratie dateert van 15 oktober, meldt De Volkskrant op basis van gegevens van de Nationale Politie na een Wob-aanvraag.



De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, bekend als het 'boerkaverbod’, verbiedt gezichtsbedekking in het ov, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen. Het geldt ook voor maskers, bivakmutsen en integraalhelmen is nodig, volgens de overheid, omdat aankijken en herkennen nodig zijn.

Geen exacte cijfers

Exacte cijfers over het aantal vrouwen in Nederland dat een nikab of boerka draagt, zijn niet bekend. Experts schatten dat 50 tot 400 vrouwen een nikab - waarbij de ogen nog te zien zijn - dragen. Critici lijken door de cijfers gelijk te krijgen in hun kritiek. Zij stelden dat de wet louter symbolisch was en niet zou worden gehandhaafd.



Het idee er geen boetes zijn uitgedeeld omdat gesluierde dames op voornoemde plaatsen hun gezichtsbedekking afdoen, is ‘niet aannemelijk’. Evenals het mijden van deze plekken. Dat zegt advocaat Famile Arslan, die in het verleden sluierdraagsters juridisch bijstond. ‘Die zijn hardcore en doen niet snel concessies.’

‘Heel bijzonder’

Het verbaast de jurist dat er geen aanhoudingen zijn verricht. ‘Heel bijzonder’, noemt Arsland dat. Zij schaart zich onder de critici van het boerkaverbod, die de invoering ervan zien als een manier om de godsdienstvrijheid van moslims in te perken. Al bij de invoering lieten diverse organisaties weten niet te zullen handhaven.



Drie van de vier waarschuwingen werden geregistreerd in Rotterdam. Een vrouw wilde in een trein niet meewerken aan een identiteitscontrole, een ander weigerde op het gemeentehuis haar gezicht niet te tonen. Ook kreeg een gesluierde vrouw in een ziekenhuis een waarschuwing.

