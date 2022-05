Politiek correct gemekker over moorkop en jodenkoek

Jodenkoe­ken krijgen een nieuwe naam: ‘We wilden ons steentje bijdragen’

De gele blikken gevuld met de overheerlijke jodenkoeken, wie kent ze niet? Sinds kort hebben de koeken een nieuwe eigenaar, bakkersfamilie Pater. De koeken blijven even lekker, maar krijgen wel een nieuwe naam: Odekoeken. Of bakkerij Lotus Bakeries uit Geldrop, die de koeken bakt onder de naam ‘Echte Enkhuizer jodekoek’, de naamsverandering ook overweegt, is niet bekend.

