Poolse verdachte aanslag De Vries werd vorige week ook opgepakt voor dreigen met wapen

Kogelvrije vesten

De politie dacht dat in deze auto mogelijk een verdachte van de bedreiging in Maurik zou zitten. Rond 18.00 uur controleerden agenten met kogelvrije vesten een flat aan de Wilglaan in Tiel, maar hielden daar niemand aan. Een vuurwapen werd er niet aangetroffen.



Het rechercheteam dat de aanslag op De Vries onderzoekt heeft afgelopen nacht de woning van de 35-jarige in Maurik helemaal doorzocht nadat de man als verdachte in de zaak-De Vries was gearresteerd. Of er een link is met de zaak rond Peter R. de Vries is onduidelijk.



De politie wil daar niks over zeggen. Ook niet waarom de verdachte na die eerdere aanhouding alweer op vrije voeten werd gesteld.