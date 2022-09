‘Porsche van pasgetrouwde Ajacied Ihattaren in vlammen op, politie vermoedt brandstichting‘

Update ProRail: Ontsporing bij Weert kwam door aanrijding met spoorstaaf, treinver­keer snel hervat

Tussen het Limburgse Weert en Haelen is in de nacht van zaterdag op zondag een intercity met aan boord 250 passagiers ontspoord. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat daar geen gewonden bij zijn gevallen. De oorzaak van de ontsporing was een aanrijding met een spoorstaaf, aldus ProRail.

25 september