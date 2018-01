PostNL nog steeds bezig met bezorgen kerstpost

'Wow! Dat is wel erg laat, Nils.' 'Hmm, dat klinkt niet goed Lisanne!' 'Judith, excuses voor de vertraging!' 'Zo Josephien, die kerstkaart is of erg laat óf alvast erg vroeg voor de volgende kerstdagen ;-)'



De klantenservice van PostNL had het er afgelopen dagen maar druk mee. Via sociale media kreeg ze veel klachten over kerstkaartjes die drie weken te laat op de mat vielen. Ook regende het klachten over pakketjes die dagen, soms weken, vertraging opliepen.



De postbezorger in Landsmeer spant de kroon. Die leverde dinsdag maar liefst negen kerstkaarten af bij Nathan Snieder. Op sommige zat zelfs een stempel van 14 december. ,,Ik leg ze op zolder voor volgend jaar, dan hebben we er weer wat aan. Ik snap dat het druk is, maar bijna een maand onderweg is wel heel erg uit het jaar theelichtje toch?'' beklaagde Snieder zich bij PostNL.