Presentatoren bedreigd, voetballer geslagen: ‘Iedereen doet en laat wat in hem opkomt’

Interview Lale Gül: ‘Ik ga op vakantie met m’n vriend, dat zou in mijn vorige leven niet kunnen’

Lale Gül kreeg de autonomie waar ze zo naar verlangde dankzij haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze brak met haar streng-islamitische opvoeding. In de dagen rond 5 mei geeft ze vrijheidscolleges in het land. „Ik laat me niet wegjagen.’’

30 april