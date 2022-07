Pride Amsterdam van start met vol programma: wat is er te doen?

De Pride Walk begint op de Dam en eindigt in het Vondelpark. De deelnemers aan de optocht dragen regenboogvlaggen en Progress Pride-vlaggen, die staan voor nog meer diversiteit in de regenbooggemeenschap. Ook zijn er spandoeken met teksten als ‘Queer liberation’ en ‘We are here, we are queer, refugees are welcome here’.



In het Vondelpark openen cultuurminister Robbert Dijkgraaf en burgemeester Femke Halsema de Pride Amsterdam-week, die na de coronajaren nu weer als vanouds gaat plaatsvinden. Hoogtepunt wordt de jubileumeditie van de Canal Parade, de traditionele botenparade door de Amsterdamse grachten. Die wordt volgende week zaterdag voor de 25e keer gehouden.