Prijsplafond voor stroom en gas gaat op 1 januari in

Zware crash in Varsseveld: bestuurder (25) met stoel en al uit auto geslingerd, zwaarge­wond naar ziekenhuis

VARSSEVELD - Een 25-jarige man uit Varsseveld is vrijdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een zwaar ongeluk op de Aaltenseweg (N318), even buiten Varsseveld. De man kwam in botsing met een vrachtwagen en is met stoel en al uit zijn voertuig geslingerd, meldt de politie.

12:47