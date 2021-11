Prikken in kerken of bewust een dorp verderop: zo moet de vaccinatiegraad verder omhoog

Demissionair minister Hugo de Jonge noemt de pop-up-locatie in de Adventkerk in Amersfoort als lichtend voorbeeld. De opening van een priklocatie in dit gebedshuis leidde hier tot een toestroom van mensen. Ook een priklocatie in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid geldt als ‘zeer succesvol‘.



In Rotterdam helpen de specialisten van het ziekenhuis mee. Ze proberen de mensen bij de vaccinatiestraten goed te informeren over het nut van een vaccinatie.

Biblebelt

Het kabinet heeft 800 postcodegebieden geselecteerd waar de komende drie maanden met extra inzet de vaccinatiegraad omhoog moet. Het gaat om een aantal grote steden én om middelgrote en kleinere gemeenten in onder andere Limburg, de zogenoemde Biblebelt, Flevoland en Zuid-Holland.



Wat in de ene plaats werkt werkt elders weer niet. In de Biblebelt-gemeenten blijkt het vaak effectiever om in een dorp of gemeente verderop een priklocatie te openen. ,,Om de anonimiteit van de mensen die een vaccinatie komen halen te kunnen waarborgen’’, zo weet de minister.

Intensiveren

In 800 postcodegebieden waar de vaccinatiegraad achterblijft loopt de campagne ‘Prikken zonder Afspraak’. De GGD’s hebben 25 bussen op de weg voor testen en/of vaccineren. ‘Met het intensiveren van de aanpak worden naar schatting 800.000 twaalfplussers bereikt die nog geen prik hebben gehad‘, aldus De Jonge.



Momenteel kunnen mensen zich op 23 locaties zowel laten testen als vaccineren. Dat verlaagt de drempel om een prik te nemen; wie binnenkomt voor een test kan met een vaccinatie de bus verlaten. De opkomst voor ten minste één vaccinatie in Nederland was tot en met 7 november 87,9 procent (achttienplus). Van alle volwassenen had 84,4 procent een dubbele vaccinatie op zak.

Sociale minima

Voor de bevolking vanaf 12 jaar ligt dat een stukje lager; 86,0 procent had één prik, 82,5 procent had er twee. Voor de leeftijdsgroepen van jonger dan 40 jaar ligt de vaccinatiegraad op dit moment nog onder de 75 procent.



Op diverse alternatieve priklocaties wil het kabinet gratis zelftesten en mondkapjes voor sociale minima neerleggen. Het Armoedefonds heeft sinds de zomer ruim 300.000 zelftesten verspreid aan sociale minima. Het kabinet zegde eerder 500.000 zelftesten toe, maar komt vanwege de naderende winterperiode met nog eens 250.000 zelftesten voor de minima over de brug. Ook via de Voedselbanken worden gratis zelftesten verspreid.

