Primeur: Rotterdammers horen celstraf eisen omdat ze ‘stiekem’ zonder condoom seks hadden

UPDATEZe wilde alléén seks met hem als hij een condoom zou dragen. Een 28-jarige Rotterdammer stemde in, maar haalde het rubbertje volgens justitie stiekem weg toen de vrouw niet keek. Dinsdag hoorde hij - voor het eerst in Nederland - een celstraf eisen.

Het is de zomer van 2021 als de Rotterdammer via een datingsite een vrouw leert kennen. Ze praten wat en na twee weken komt het tot een afspraak. De twee luisteren muziek, eten en hebben uiteindelijk seks.

Lees ook PREMIUM Elke acht dagen wordt een vrouw gedood, toch is Berte de enige aanklager die er fulltime mee bezig is

De vrouw wil dat alléén als de Rotterdammer een condoom omdoet. Hij sputtert aanvankelijk tegen, maar laat zich alsnog overtuigen om een voorbehoedsmiddel te dragen.

Lepeltje-lepeltje

Tijdens de seks veranderen de twee na enige tijd van positie. Ze gaan lepeltje-lepeltje liggen, waardoor de vrouw haar bedpartner niet langer meer kan zien. Met haar hand checkt ze of het condoom nog aanwezig is. Dat blijkt het geval.

Maar op den duur voelt de seks minder stroef, merkt de vrouw naar eigen zeggen. Ze vraagt of het condoom nog aanwezig is, waarna de Rotterdammer zou hebben geantwoord dat-ie hem heeft weggehaald. Hij ziet het probleem zogezegd niet: wat maakt het nú nog uit?

‘Zat dat mannen denken alles te kunnen maken’

Voor de vrouw heel veel, zo blijkt dinsdag in de rechtbank. Ze vertelt dat het incident oude wonden - ze heeft meermaals seksueel misbruik meegemaakt - heeft opengereten en zegt het zat te zijn dat veel mannen denken 'alles maar te kunnen maken’.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een ‘ernstig strafbaar feit’ en vervolgt de Rotterdammer voor verkrachting. Het is voor het eerst dat dit in Nederland in zo'n zaak gebeurt.

De aanklager ziet bewijs in de gedetailleerde verklaring van het slachtoffer en het appcontact dat de twee na de seks hadden. Ze eist twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk.

De verdachte zelf, dinsdag afwezig, ontkent. Volgens zijn advocaat hééft hij het condoom helemaal niet afgedaan. Het slachtoffer zou de Rotterdammer na afloop hebben ‘gestalkt’ omdat ze meer van hem wilde, iets dat volgens de vrouw pertinent onjuist is.

‘Ik schrok en ben op billen klaargekomen’

De tweede verdachte die dinsdag terechtstaat, een 26-jarige Rotterdammer, verschijnt wél in de zittingszaal. Daar vertelt hij in de zomer van 2021 een 'ongelukje’ te hebben gehad: vlak voor dat hij tijdens anale seks klaarkwam, merkte hij dat-ie zijn condoom in the heat of the moment was vergeten. ,,Ik schrok en ben op haar billen klaargekomen.”

Quote Het was een ongeluk. Ik heb het condoom niet stiekem afgedaan, maar ben 'm vergeten om te doen Verdachte

De vrouw, een contact van Tinder, betichtte hem vervolgens van verkrachting. ,,Ik heb voorgesteld dat ze de politie moest bellen en dat heeft ze ook gedaan. Ik voelde me slecht voor haar. Maar het was een ongeluk. Ik heb het condoom niet stiekem afgedaan, maar ben 'm vergeten om te doen.”

Slachtoffer én verdachte onder behandeling bij psycholoog

Nog altijd voelt het slachtoffer zich ‘gekwetst, onmenselijk en onveilig’. Ze is onder behandeling bij een psycholoog en stelt dat de impact van het incident ‘in alle facetten van het leven voelbaar is’.

De aanklager gelooft niet dat de Rotterdammer, die vanwege angstgevoelens inmiddels ook een psycholoog nodig heeft, het condoom gewoonweg is vergeten. ,,Juist omdat eerder wél condooms werden gebruikt en het condoom naast verdachte lag. Ik vind het geen ongeluk, eerder actief nalaten. Een ernstige normschending.”

Ze weegt mee dat de student spijt heeft en eist daarom een iets lagere straf dan tegen de eerste verdachte: twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Ook wil ze, op verzoek van het slachtoffer, een contactverbod voor drie jaar.

‘Voortschrijdend inzicht duurt soms rijkelijk lang’

De Rotterdammers worden voor verkrachting vervolgd, omdat stealthing - het zonder toestemming van de bedpartner verwijderen van een condoom tijdens de seks - volgens de Nederlandse wet niet strafbaar is. ,,Soms duurt voortschrijdend inzicht rijkelijk lang”, zegt de aanklager. ,,Ik hoop dat we over een paar jaar terugkijken en denken: jeetje, wat heeft het lang geduurd voor stealthing strafbaar was.”

Beide verdachten krijgen over twee weken hun eventuele straf te horen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: