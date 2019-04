Prins Bernhard belde zelf met het NIOD om te klagen

Het telefoontje van ‘Soestdijk’ kwam via het centrale nummer binnen. Onderzoeker Gerard Aalders vermoedde een grappenmaker, maar de stem en het Duitse accent bevestigden dat het prins Bernhard zelf was. Hij was boos over de onthulling in Aalders’ boek ‘de affaire Sanders’, dat de prins in de jaren 30 lid was van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler.