Prins Bernhard heeft 102 panden in hoofdstad

Prins Bernhard, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, bezit 102 panden in Amsterdam. Dat meldt Het Parool. De royal staat op een lijst van personen die meer dan honderd panden in de hoofdstad bezitten.

Volgens de Amsterdamse krant is het vastgoed in de stad aantrekkelijk door de almaar stijgende huizenprijzen. Dat Bernhard veel panden bezit werd een paar jaar geleden al duidelijk. Er ontstond toen ophef omdat hij tot woede van de buurt de huur opzegde van een snackbar aan het Gerard Douplein.

Het doek voor snackbar Mash viel in oktober 2012 nadat de uitbaatster zich zeven jaar had verweerd tegen de huisbazen onder wie prins Bernhard jr. Snackbarhoudster Debby Daems zei destijds tegen Het Parool van rechtswege niets te mogen zeggen over de zaak, behalve: ‘Hoe denkt u dat ik me voel? De zaak bestaat nu 25 jaar; ik vond het een mooi moment om een punt achter het gedoe te zetten. En verder mag ik echt niets zeggen.’

Volledig scherm Snackbarhoudster Debbie Daems. © Screenshot YouTube

Huur vervijfvoudigd

Daems en haar inmiddels overleden man huurden de snackbar sinds 1988. Prins Bernhard jr. werd in december 2005 met drie andere beleggers eigenaar van het pand via hun vastgoedbedrijf Pinnacle BV. Begin 2009 werd het huurcontract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, waarbij Daems een vervijfvoudiging van de huur – die daarna duizend euro per maand bedroeg – accepteerde. Niet lang daarvoor betaalde ze slechts 187 euro huur, later 750 euro exclusief btw. Volgens Bernhard nog altijd ver onder de volgens hem marktconforme 2500 euro.



Een jaar later zegde Pinnacle BV het huurcontract met Daems op in verband met 'dringend eigen gebruik.' De eigenaren wilden er zelf een luxueze afhaalpost voor Italiaans eten beginnen. De buurt kwam in actie met spandoeken en petities en ongeveer honderd sympathisanten kwamen naar het plein om te demonstreren.

De sfeer tussen beide partijen was zodanig verziekt dat Pinnacle naar de rechter stapte. Die stelde begin 2011 in een tussenvonnis het vastgoedbedrijf in het gelijk. Pinnacle had toen naar verluidt 90 panden in bezit.

Publiciteit

De prins zelf wilde destijds weinig kwijt over de zaak, maar het stoorde hem dat in berichtgeving niet de zakenman Bernhard van Oranje, Nederlander als ieder ander, maar Zijne Hoogheid Prins Bernhard van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, de prins derhalve, domineert.