Prins Carnaval stak uit wanhoop eigen huis in brand: ‘Prinsschap was wellicht de druppel’

Wat hem precies bezielde: hij weet het niet. De 30-jarige Mike S. uit Holtum - toen prins van carnavalsvereniging De Katers - stichtte op 13 januari brand in zijn eigen huis. Dat deed hij onder invloed van een depressie, zo bleek vanmiddag bij de rechtbank in Maastricht. Het OM heeft veertien maanden cel geëist, zo meldt De Limburger .

Het laatste half jaar ging het al niet zo lekker met hem: hij sliep slecht, maakte veel fouten, was kortaf en onzeker en voelde een grote druk. Zijn vriendin dacht aan een burnout. Maar S. wilde zich groot houden, schaamde zich voor zijn zwakte en zocht geen hulp. Wel dronk hij overmatig. Toen werd hij ook nog uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging De Katers en dat prinsschap wilde hij - perfectionist zijnde - „supergoed" vervullen.



De druk nam alleen maar toe. De woning van hem en zijn vriendin was hij al vier jaar eigenhandig aan het verbouwen en die verbouwing moest voor carnaval af. „Ik wilde er een eind aan maken”, vertelde hij de rechtbank zeer emotioneel. „Ik wilde mijn polsen doorsnijden, maar durfde uiteindelijk niet.”



Hij haalde benzine van de motorzaag uit het tuinhuisje en sprenkelde die door het huis. „Het was een vlaag van waanzin. Opeens was het boem en toen stond het in de hens.”

Aswoensdag

Hij stuurde nog een bericht aan zijn vriendin: ‘Aswoensdag is nu echt gekomen’. Zodoende werden zij en zijn vrienden gealarmeerd: „Ik hoorde ze buiten roepen. Pas toen ik buiten stond, drong tot me door wat ik had gedaan. Ik dacht: wat is er met me aan de hand?”

Volgens de psycholoog die Mike S. onderzocht, handelde hij onder invloed van een depressie en was hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hij is geen pyromaan; hij is lid van de vrijwillige brandweer. Evenmin heeft hij een psychische stoornis. Wel is hij gevoelig voor depressies, die ontstaan door psychische belasting; die had hij eerder ook al eens.

De man uit Holtum zit inmiddels ruim een half jaar vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Scheveningen en de therapieën daar hebben hem geholpen, zo verzekerde de psycholoog de rechtbank.

Wanhoopsdaad

Officier van justitie Georges van den Eshof concludeerde dat het een wanhoopsdaad betrof. „Behalve zichzelf heeft hij niemand in gevaar gebracht; er is ook geen risico geweest voor omliggende woningen.” Hij eiste veertien maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk plus een verplichte ambulante behandeling. Als de rechtbank die eis volgt, komt S. enkele dagen na de uitspraak op 6 augustus vrij.

Mike S. was overvraagd, stelde ook S.’ advocate Judit Selbach. „Hij was te goed voor anderen; kon geen nee zeggen. Dat prinsschap was wellicht de druppel.” De relatie met zijn vriendin is voorbij, maar de twee hebben wel nog een goed contact, meldde ze. De raadsvrouwe kon zich vinden in de eis. In zijn laatste woord betuigde S. nogmaals zijn spijt.