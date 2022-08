Prinses Amalia ziet ‘nu’ af van lidmaatschap Amsterdams corps

Tientallen mensen op de vuist voor aanmeldcen­trum Ter Apel

Voor de ingang van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gistermiddag een massale vechtpartij uitgebroken. Volgens de politie waren daarbij tientallen mensen betrokken. Eén persoon is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht.

7 augustus