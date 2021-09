Print die QR-code gewoon uit, zegt Hugo tegen digibeet-Nederland. Tuurlijk joh, doen ze effe!

Advies aan ministerie Landsadvo­caat over stik­stofaan­pak: ‘Pak boer vergunning af’

12:04 Om de stikstofcrisis snel op te lossen, moet de overheid vergunningen intrekken van boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. Dat staat in een advies aan het ministerie van Landbouw, dat door deze site is ingezien. Landbouwminister Carola Schouten baalt ervan dat er opnieuw informatie over het stikstofdossier op straat ligt. ‘Echt vreselijk’, zegt ze over de onrust die dat genereert.